Halı sahada kalp krizi geçiren adam öldü

Halı sahada kalp krizi geçiren adam öldüHalı sahada kalp krizi anı kameradaİSTANBUL - Sultangazi 'de arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına giden adam kalp krizi geçirdi. Üç çocuk babası adam hastaneye gidemeden hayatını kaybederken, halı sahada yaşanan anlar kameralara yansıdı. Sultangazi'de geçtiğimiz 19 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla halı saha maçına giden Ekrem Karakaya fenalaşarak yere yığıldı. Ayakkabı atölyesi olan ve iş yerinin yakınındaki Hülafa-i Raşidin Camii'nde müezzinlik yapan Karakaya'ya ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Arkadaşları tarafından apar topar hastaneye götürülen Karakaya'nın yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ekrem Karakaya'nın vefatı arkadaşlarını ve ailesini üzüntüye boğarken, cenaze namazı ise müezzinlik yaptığı camide kılındı.Halı sahadaki anlar kameralara yansıdıEkrem Karakaya'nın halı sahada kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Karakaya'nın bir anda fenalaşarak yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardıma koştuğu görülüyor. Karakaya'nın arkadaşları tarafından taşınarak halı sahadan çıkarılması da görüntülere yansıdı.Hayatını kaybeden Ekrem Karakaya'nın en yakın arkadaşı olan ve Orhan Aykız, "Ben gidip evde üstümü değiştireyim maça geleyim dedi. Zaten bizim her hafta maçımız vardı. Hatta ben 2 maç üst üste oynayınca bana kızıyordu. Bana 'Sen anjiyo oldun, kalp krizi geçireceksin, öleceksin' diye kızıyordu. O gün arabada şaka yaptı bize. Arabada çocukları da vardı şaka yapıyordu. Benim çocuğuma şaka yaptı. 'Cihan senden hiç gol yemeyeceğim' dedi. Cihan da 'Bugün sana çok gol atacağım Ekrem ağabey' dedi. Ekrem de 'Ben senden bugün gol yemeyeceğim, eve de gitmeyeceğim' dedi. Ben biri ayağına bastı zannettim. Kendini bir anda yana bıraktı topa vurduktan sonra. Yine bize şaka yapıyor sandım maç içinde yapardı hep. Ben yanına vardığımda çenesi kapanmıştı. Hastaneye götürdüğümüzde ben kucakladım o anda anladım ölmüştü. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sadece bazen 'Başım ağrıyor' diyordu. Eve gidip yatıyordu. Zaten ailesine çok düşkün bir insandı. Babasına çok düşkündü. Öğle paydoslarında ezan okunur okunmaz camiye gelirdi. Ekrem'siz bir hayat nasıl yaşayacağız biz burada ben kendi adıma bilmiyorum. Uyuyamıyorum. Sanki Sultangazi'de her yerde Ekrem var benim için" dedi.Ekrem Karakaya'nın oğlu Mustafa Karakaya, "Babam halı sahada maç yapıyordu. Biz de halı sahanın koridorunda top oynuyorduk abimle. Bir anda yere düşmüş. Arkadaşları da yanındaydı. Orhan abiler dilini çıkardı sonra hastaneye gitti. Sadece boynu ağrıyordu başka bildiğimiz bir hastalığı yoktu" diye konuştu.Çok korktuklarını belirten diğer oğlu Muhammet Karakaya, "Biz kardeşimle kenara geçip orada ağladık. Korktuk orada. Babamla beraber ben yapıyordum müezzinlik. Haftanın her günü burada müezzinlik yapıyorduk" şeklinde konuştu.