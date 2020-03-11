Halı sahada kalp krizi geçiren teknisyen hayatını kaybetti
Samsun'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki teknisyen hayatını kaybetti.
11.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:41
Samsun 'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki teknisyen hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir lisede teknisyen olarak görev yapan Hüseyin Avni Güler (36), arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Güler hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Güler'in ölümü çalıştığı okuldaki mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu. - SAMSUN
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir lisede teknisyen olarak görev yapan Hüseyin Avni Güler (36), arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Güler hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Güler'in ölümü çalıştığı okuldaki mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Kalp Krizi, Futbol, Samsun, 3. Sayfa
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