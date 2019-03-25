Halı Sahada Sakatlanmalar Yaz Aylarında Artıyor"

Kaynak: DHA

YAZ aylarının gelmesiyle beraber halı saha maçlarında sakatlanma vakaları artış gösteriyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, ısınmadan maça çıkmanın ve zemine uygun ayakkabı kullanmamanın tehlikeli olduğunu ifade ederek dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta olduğunu belirtti.Futbolun bir oyun olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, "Futbol bir oyundur. Sadece sağlıklı bir yaşam sürmek için değil eğlenmek ya da sosyalleşmek için de yapılabilecek bir faaliyettir. Ancak sağlıklı bir yaşam için daha farklı aktiviteler yapılmalıdır. Halı saha maçlarında en çok ayak bileği bağ yaralanmaları, ayak bileği kırıkları, diz ekleminde menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanmaları, aşil tendon yaralanmaları ve kopmaları,omuz ekleminde çıkık, el bileği kırıkları görülmektedir" dedi.ISINMADAN MAÇA ÇIKMAK SAKATLANMALARIN TEMEL NEDENİHalı sahada sakatlanmaların temel nedeninin sürekli olarak kas ve bağları güçlendirici egzersiz yapmadan ve maç öncesi de ısınmadan sahaya çıkmak olduğunu belirten Op. Dr. Lapçın, "Bu nedenlerin yanında halı saha beton üzerine konulmuş sentetik bir zeminden oluşmaktadır. Bu zemine uygun olmayan ayakkabıların kullanılması da sakatlanmalara yol açmaktadır. Hiçbir travma yokken de maç esnasında sakatlanmalar çok sık görülmektedir. Bu sakatlanmaların nedeni de çoğunlukla zeminden kaynaklanmaktadır. Bu tür sakatlanmalar genelde koşarken ayakkabının zemine takılması ya da ayakkabının zeminde gerektiği durumlarda kaymaması sonucu bacağın üzerinde yapılan ani dönme hareketleri kırık ya da bağ yaralanmalarına neden olur" dedi.5 KURALA DİKKAT EDİNOp. Dr. Lapçın, halı saha maçlarında sakatlanmaları engellemek için dikkat edilmesi gereken 5 noktaya dikkat çekti ve şöyle sıraladı:Kasları germeye ve güçlendirmeye yönelik egzersizler günlük hayatta devamlı yapılmalıMaç öncesi mutlaka ısınma hareketleri yapılmalıOyun esnasında yorulmak da sakatlanmalara neden olabileceği için düzenli olarak haftada birkaç kez efor kapasitesini artıracak düz koşular yapılmalıHalı saha zeminlerinin yıpranmış olması sakatlanmalara neden olacağı için halı saha zemini kontrol edilmeliHalı saha zeminine uygun ayakkabı seçilmelidir.Dr. Lapçın ilk müdahale için yapılması gerekenleri ise şöyle belirtti: "Halı saha sakatlanmalarında ilk müdahale çok önemlidir bu nedenle bir sakatlanma meydana geldiğinde oyuna hemen son vererek sakatlanan kişiye soğuk kompres uygulamasına başlanmalıdır ve sakatlanan yeri hareket ettirmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." - İstanbul