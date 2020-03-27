Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Halı sahalar kapalı ancak çocuklar tel örgüler arasından girip futbol oynuyor

ANTALYA'da çocuklar, koronavirüs önlemi kapsamında faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahalara tel örgü arasındaki boşluktan girerek, futbol oynamaya başladı.

27.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:33
Halı sahalar kapalı ancak çocuklar tel örgüler arasından girip futbol oynuyor

ANTALYA'da çocuklar, koronavirüs önlemi kapsamında faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahalara tel örgü arasındaki boşluktan girerek, futbol oynamaya başladı. Çocuklar, kendilerini uyaran polislerin halı sahadan ayrılmasından yarım saat sonra yeniden top oynamaya başladıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların spor aktivitesi olarak kullandığı halı sahaların faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verildi. Karar doğrultusunda Antalya 'daki halı sahalar kapılarına zincir vurdu. Yasağa rağmen bazı halı sahalarda çocuklar, tel örgülerin arasındaki boşluklardan girerek sağlığını hiçe saydı.

Kepez ilçesindeki bir halı sahada 6 arkadaşıyla futbol oynayan 12 yaşındaki Samet, evde dersini yaptıktan sonra sıkıldığı için dışarı çıktığını söyledi. Halı sahanın kapısındaki kilit kırık olduğu için arkadaşlarıyla içeri girdiğini anlatan çocuk, "Bazen polis geliyor, bizi dışarı çıkarıyor ama onlar gittikten yarım saat sonra tekrar geliyoruz" dedi. Sağlığı için evinde kalması gerektiği uyarısı yapılan Samet, "Çocuklara bir şey olmuyor" sözleriyle şaşırttı.

'TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ'

Halı Saha İşletmecileri Derneği Başkanı Başkanı Mehmet Ak, Aksu, Döşemealtı, Kepez Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerindeki 90 halı sahanın koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara verildiğini söyledi. İşletmeci olarak halı sahaların girişini kapatarak önlem aldıklarını anlatan Ak, "Antalya'da halı sahalarımızı genelge sonrasında toplum sağlığı açısından hizmete kapattık. Ancak aldığımız duyumlara göre gençlerimiz ve çocuklarımız kapalı olmasına rağmen bazı sahaların kapılarını zorlayarak veya telleri kopartarak, girip top oynuyor. Bu da toplum sağlığı açısından çok tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Futbol, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Halı sahalar kapalı ancak çocuklar tel örgüler arasından girip futbol oynuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Bağcılar Belediyesi girişine termal kamera yerleştirildi - Haber 17:02: Erdoğan kabine üyeleri ile video konferansla toplantı yaptı - Haber 17:02: HATAY Jandarmadan sosyal mesafeyi korumayanlara 'dubalı' önlem - Haber 17:02: Hindistan'da bir Kovid-19 vakası yüzünden 40 bin kişi karantinaya alındı - Haber 17:02: Tunceli'de sağlık çalışanlarına doğa ile iç içe konaklama imkanı - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler