Halı sahalar yeniden futbolseverlere açıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan halı sahalar, futbolseverlere hizmet vermeye başladı.

01.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:08
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan halı sahalar, futbolseverlere hizmet vermeye başladı.
Yaklaşık 2,5 aydır kapalı bulunan halı sahalarda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.
Halı Saha Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında soyunma odaları ve duş taraflarının kapalı olduğunu söyledi.
Sporcuların dezenfektan kullandıktan sonra sahaya alındığını belirten Dinç, "Tesisleri gün içinde sık sık dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda halı sahada kullanılan toplar da dezenfekte ediliyor. Halı sahada futbol oynayan her vatandaşımızın kaydını alıyoruz, hastalık durumunda bizimle iletişime geçmeleri için." diye konuştu.
Dinç, birçok müşterinin telefonla arayarak sahayı rezerve etmek istediğini, bu nedenle de yoğunluk yaşandığını dile getirdi.
Müşterilerden Göktuğ İğrek de uzun aradan sonra maç yapacaklarını söyledi.
Kafelerin açık bölümleri tercih ediliyor
Kentteki kafe ve çay bahçelerinin açık havadaki bölümlerinde de yoğunluk yaşandı.
Kafe işletmecisi Cafer Köylü, müşterilerinin kafenin bahçe kısmını tercih ettiklerini belirtti.
Koronavirüsle mücadeleye yeni yaşam biçimiyle devam edildiğini söyleyen Köylü, "Masalar arası sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İçecekleri tek kullanımlık bardaklarla servis yapıyoruz. Kurallara uyarak bu salgını hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum." dedi. Halı sahalar yeniden futbolseverlere açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Futbol, Edirne, Güncel, Haber

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