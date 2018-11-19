Halı Sahanın Şampiyonu Mali Hizmetler Oldu

Menteşe Belediyesi Halı Saha Turnuvasının Şampiyonu olan Mali Hizmetler Müdürlüğü takımı kupalarını, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün elinden aldılar.

Kupa töreninde konuşan ve belediye personelinin kaynaşması adına bu tarz çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Başkan Gümüş, "Mesai saatleri dışında personelin birlikte vakit geçirmesi, aralarındaki dostluk ilişkisinin güçlenmesi adına futbol gibi diğer branşlarda da organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Tüm takımları turnuva boyunca gösterdikleri fair-play ruhu için kutluyor, şampiyon olan Mali Hizmetler Müdürlüğü takımımızı ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.