Halı Sektörü 2023 Stratejisini Belirliyor

Kaynak: İHA

Halının geleceğini tartışmak ve yeni stratejiler belirlemek üzere Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen Strateji Çalıştayı büyük ilgi gördü. Halı üreticileri ve ihracatçıların yanı sıra sektörün bütün bileşenlerinin bir araya geldiği çalıştaydan birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket yönünde tavsiye kararı çıktı. Hedef pazar analizlerinin de yapıldığı çalıştayda GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan zirvede devralınan halı sektörünün gelecek nesillere zirvede devredilebilmesi için sektörün bütün paydaşlarıyla ortak hareket edilmesi gerektiği mesajını verdi.Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, üç gün süren çalışma kampında bir araya gelerek, halı sektörünün gelecek stratejilerini tartıştı. Yüze yakın imalatçı ve ihracatçı firmanın katılımı ile Hatay'da gerçekleştirilen çalışma kapsamında, bir taraftan GAHİB tarafından yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler verilirken diğer taraftan da gelecek stratejileri hakkında detaylı çalışmalar yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. GAHİB tarafından düzenlenen çalıştaya Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali GÜR, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl YILMAZ, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan AKYILMAZ, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü uzmanı İbrahim KUMAŞ, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet SARIYILDIZ ve ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler de katıldı."Sektörümüz bileşenleriyle ortak hareket etmek zorunda"Halı sektörünün ilk kez büyük bir organizasyonla tek bir çatı altına toplanarak sektörün geleceğini masaya yatırdığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, dünya makina dokuma halı ihracatının en önemli merkezi olan Gaziantep'in, bu özelliğini gelecek yıllarda da koruyarak sürdürebilmek için son derece önemli bir sektörel strateji ve yol haritası çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kaplan, sektörün mevcut durum değerlendirerek, "Dünya makine dokuma halı ihracatının yüzde 39'unu Türkiye gerçekleştirmektedir. En yakın rakibimiz olan Hindistan'ın payı ise yüzde 11'i bulmamaktadır. Suni ve sentetik liflerden dokunan makine halısı ihracatının ise yüzde 67'si Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Gaziantep, Türkiye makine dokuma halısı ihracatının yüzde 85'ini gerçekleştirerek bu alanda sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezidir. Bu özelliğimizi gelecek yıllarda da sürdürebilmek için genel bir strateji dahilinde birbiri ile irtibatlı bir dizi çalışma yürütmekteyiz. Sürdürülebilir liderlik yanında sektörümüzün geleceği için en önemli adımın bütün kademelerde ortak hareket edilmesi olduğu inancındayız. Önümüzdeki süreçte oluşturulması planlanan ortak hareket planlamamız sektörümüzün geleceğini olumlu yönde etkileyecektir. Strateji çalıştayımızda iç rekabetin sektöre olumsuz etkileri yanında yeni Pazar analizlerinin yapılması ve izlenecek yol haritasının belirlenmesi yönünde önemli adımlar atıldı. GAÜN akademisyenlerinin yanı sıra bizlere destek veren diğer kurum ve kuruluşların da bu anlamda görüşleri alınırken çalıştayımızın en önemli tavsiye kararı ortak hareket etme yönünde oldu. Sektörümüzün gelişmesi ve sürdürülebilir liderliği yönündeki çalışmalarımıza destek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi."Sürdürülebilir kalkınma ve başarı için ortak hareket şart"Çalıştayı değerlendiren GAÜN Rektörü Ali Gür'de üniversite sanayici iş birliğinin en güzel örneği olan söz konusu çalıştayın verimli geçtiğini ifade ederek, "Üniversite sanayi işbirliğinin saha yansıyan en güzel örneklerinden birisi. Özellikle Üniversitemizde ki öğretim üyelerimiz halı sektörüyle ilgili Pazar araştırmalarını yaparak fizibilite çalışmalarını yürütüyorlar. Sanayicimize özellikle yeni Pazar payları oluşturmalarında ve ihtiyaç analizi yapmalarında büyük desek veriyorlar. Buda sanayicimizin doğru yatırım yapmasına artık kamuoyunda ilgi kaybetmiş alanlardan çıkıp yeni ilgi alanlarına dönüşmesine sebep oluyor. Özellikle dünyada çok büyük önemi ve yeri olan, ihracatta en önemli kalemlerimizden birisi olan Gaziantep'te ki makine halıcılığında yeni Pazar payları oluşturmak için bu strateji toplantısını çok önemsiyorum. İki açıdan önemsiyorum. Birincisi üretici firmalar, ikincisi dağıtıcı firmalar ve en önemlisi de bunlara pazar payı oluşturacak akademik yapının birlikte ortak akıl üretmeleri, aynı zamanda devletin kademelerinin de bu sektörde doğru ihracat yapmak ve ithalatı da minimize ederek yüksek katma değerli ürünler üretmek açısından da büyük bir katkı sağlıyoruz. Üniversitemiz adına çok mutluyum bu konuda. Bu toplantıda da katkı sağladığımız için görev alan akademisyenlere ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Rektör Gür kapanış konuşmasında da halı sektörü ile birlikte geçmişte de yakın işbirliği ile çalışmalar yaptıklarını, ancak yeni dönemde çok daha fazla konuda işbirliği halinde çalışacaklarını, üniversitenin sahip olduğu her türlü imkan ve kaynağı Üniversite-Sanayi İşbirliği açısından ülke genelinde örnek bir noktaya taşıyacak olan bu ve benzeri çalışmalara aktarmaktan hem memnuniyet ve hem de gurur duyduklarını sözlerine ekledi."Halı Sektörünün geleceği için doğru adımlar atmalıyız"GAHİB tarafından düzenlenen Strateji Çalıştayını değerlendiren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'da sektörün geleceğinin sürdürülebilir başarıya dönüştürülmesinde atılacak adımların önemine dikkat çekerek halıcıları dünyada yeni pazarların beklediğini, sektörün geleceği için doğru adımların atılması ve sektör bileşenlerinin uyum içerisinde ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek gerçekleştirilen çalıştayın başarıyla sonuçlandığını ifade etti.Dolu dolu bir çalıştayGüneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen ve üç gün süren strateji çalıştayına halı üreticilerinin yanı sıra ihracatçılar, konuyla ilgili ekonomistler ve akademisyenler ile sektörün bütün bileşenleri bir araya geldi. Yuvarlak masa toplantılarında karşılıklı üretici ve ihracatçılar sorunları masaya yatırarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken çalıştayın ikinci gününde GAHİB tarafından gerçekleştirilen Singapur, Malezya ve Endonezya Pazar araştırma sununu gerçekleştirildi. Halı sektörüne yönelik devlet desteklerinin de anlatıldığı strateji çalıştayında kişisel gelişim uzmanı Mümin Sekman, "Her Şey Seninle Başlar" konulu söyleşisiyle halı ihracatçılarına başarının sırlarını anlattı. Çalıştayın son gününde yürütülen çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapılmasının ardından GAÜN Rektörü Ali Gür üretici ve ihracatçılara yönelik gerçekleştirdiği konuşmasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek sektörün gelecekle ilgili yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP