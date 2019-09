Halı sektörü Gaziantep'in ihracat şampiyonu

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Ahmet Kaplan başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak sektörel sorunları ve Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.Halı sektörünün Ağustos ayında Gaziantep 'in ihracat şampiyonu olduğunu belirten Kaplan, Ağustos 2019'da bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 9,4'lük artışla 121 milyon 908 bin dolar, Ocak Ağustos 2019 döneminde ise yine bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla yüzde 10,2 artışla 1 milyar 044 milyon 213 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.Yeni Pazar arayışlarını büyük bir titizlikle sürdüren Güneydoğulu halıcılar mevcut pazarlardaki etkilerini de arttırma çabası içerisinde. Üretiminin yanı sıra yenilikçi ürünler ve yeni tasarımlarla dünya halı sektörünün adeta başkenti olan Gaziantep'te sektörün önünü açması için birçok proje yürütülürken, hedef ülkelerde de incelemeler devam ediyor. GAİB hizmet binasında Ahmet Kaplan Başkanlığında toplanan GAHİB Yönetim Kurulu, Ağustos ihracat rakamlarını değerlendirirken sektörle ilgili yaşanan sorunları ve birlik olarak yürütülen projeleri de masaya yatırdı. Ahmet Kaplan hedef pazarlarda sürdürülen araştırmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade ederken, sektörün gelişmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanabilmesi yönündeki çalışmaların da devam edeceğini sözlerine ekledi.144 ülkeye 1 milyar 44 milyon 213 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiAğustos ayı ihracatının bir önceki dönemlere oranla öneli artışlarla devam ettiğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yaptığı değerlendirmede, "Bölgemizden Ağustos ayında bir önceki yıla oranla ihracatımız yüzde 9,4'lük artışla 121 milyon 908 bin dolar, Ocak Ağustos 2019 döneminde ise yüzde 10,2 artışla 1 milyar 044 milyon 213 bin dolarlık olarak gerçekleşmiştir. 12 aylık süreç içerisinde toplam 142 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirilmiş olup en önemli pazarlarımız arasında ülke grupları bazında bakıldığında Ortadoğu ilk sırada yer alırken ABD ikinci sırada, Avrupa Birliği ülkeleri üçüncü sırada yer almıştır. Bu ülkeleri Afrika, Asya, Rusya ve Türki Cumhuriyetler takip etmiştir. Bu dönemde en fazla ihracatımızı ABD, Sudi Arabistan, Irak, Libya, Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Kuveyt ve Mısır'a gerçekleştirdik. İller bazında gerçekleştirilen halı ihracatında Gaziantep birinci sırada yer alırken ilimizi İstanbul ve Uşak takip etmiştir. Sektörel bazda ise Ağustos ayında halı sektörü ihracat birincisi yine halı sektörümüz olmuştur. Halı sektörümüz elbette günün 24 saati üretimini sürdürmekte, bir taraftın yenilikçi ürenler ve tasarımlarla dünya pazarlarında etkinliğini arttırmaya çalışırken bir yandan da millileşme yolunda önemli adımlar atılması için büyük çabalar göstermektedir" dedi.Avustralya halı pazarı mercek altına alındıGAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Halı sektörünün Gaziantep'te köklü bir geçmişi var. Devraldığımız bu sektörü yeni kuşak sanayicilerimize daha güçlü devretmek en büyük hedefimiz. Hedef pazarlarımızdan Avustralya'da incelemeler yaptık. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde Ticaret Bakanlığı'nın Turquality Desteği kapsamında Avustralya Halı Pazarı ile ilgili olarak hazırlanan raporu firma temsilcilerimizle paylaştık. Yerinde pazar araştırması yöntemi ile hazırlanan rapor kapsamında Avustralya'nın nüfus dinamikleri, genel ekonomik yapısı, iş ortamı, dış ticaret yapısı yanı sıra halı ticareti ile ilgili veriler, Avustralya'nın halı üretim ve tüketim yapısı, sektörde faaliyet gösteren oyuncular, dağıtım kanalları, tüketici tercihleri ve sektörel trendler hakkında temin edilen bilgiler sektörle paylaşıldı. Hedef pazarlar olarak belirlenen ülkelerle ilgili olarak ön analizler yapmakta olduklarını ve heyet çalışmalarını da bu analizlere göre şekillendirmek ve sonuç almak istediklerini belirten Başkan Kaplan, "Hedef pazar analizleri konusunda daha önce Singapur, Malezya ve Endonezya hakkında bir çalışma yapıldı ve sektörle paylaşıldı. Avustralya pazar araştırmamızı tamamladık ve yine sektörün bilgisine arz ettik. Çok yakında Güney Kore ve Japonya, ardından da İngiltere özelinde bir toplantı ile bu pazarlar hakkında da bilgi ve bulgularımızı sektörün kullanımına sunacağız. Benzer şekilde her yıl 4 ayrı ülke veya ülke grubu ile bu analizlerimizi sürdürmek ve sektörün istifadesine sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu."Üniversite sanayi işbirliğiyle hareket ediyoruz"Kaplan Gaziantep sanayisiyle işbirliği içinde hareket ettiklerini belirterek, "Gaziantep Üniversitesi'yle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalara büyük önem veriyoruz. Üniversite Rektörümüz Sayın Ali Gür, pek çok çalışmamızla bizzat yakından ilgilenmekte ve üniversitenin birikimini ve imkanlarını her daim sektörümüzün faydasına harekete geçirmektedir. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi altında makine halısı ile ilgili bir bölüm açılması konusunda mesafe almaya başladık. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu ile sektörümüz zaten pek çok konuda yakın temasta bulunmaktadır. Mühendislik bölümleri ile de yakın ilişkiler kurmaya ve birlikte çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Dış Ticaret ve Pazarlama alanlarında çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan URGE Projesi kapsamında İhtiyaç Analizi çalışmamızın üniversitemiz ile birlikte yürütülmesine onay alınmış olup çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmadan ortaya çıkacak stratejileri, gelecek yıllardaki faaliyetlerimize yön vermesi ve firmalarımıza ışık olması adına çok önemsiyoruz. Bu konuda analiz kapsamında görüşme yapılacak firmalarımızın da çalışmamıza katkıda bulunacağından şüphemiz yoktur" diye konuştu. - GAZİANTEP