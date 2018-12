Halı Sektörü Gaziantep'te 40 Bin Kişiyi İstihdam Etti

07 Aralık 2018 Cuma 11:31



Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan ile yönetim üyeleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek halı sektörü hakkında bilgiler verdi. Sektörün 40 bin kişiye istihdam sağladığını ifade eden Ahmet Kaplan, "Gaziantep dünya Makine Halısı ihracatının tek başına yüzde 54'ünü yapmaktadır" dedi.Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ahmet Kaplan Başkanlığındaki yönetim kuruluna Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer'de eşlik etti.Gaziantep Sanayisinin Bel Kemiği Halı SektörüGaziantep sanayisi için önemli olan halı sektörü aynı zamanda Türkiye ekonomisine katma değer kazandırdığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Gaziantep sanayisinin bel kemiği olma özelliği taşıyan halı sektörü her geçen gün kendisini geliştirerek büyümeye ve dünya liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Sektörümüzle ilgili düzenlenen fuarlarda mevcut fuar alanının yetersiz olduğunu görüyor fuar alanının bir an önce büyütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dünya halı sektöründeki en büyük üretim payı ülkemize ve ülkemizde de Gaziantep'e ait. Sektörümüzle ilgili yaşadığımız sorunların çözümü için gerekli girişimlerimiz sürüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde sektörümüzü daha fazla güçlendirerek ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri arttırmayı hedefliyoruz" dedi."Halı Sektörü, İmalat ve İhracatın Lokomotifidir"Gaziantep'in 150 halı üretim firması ve çok sayıda yan sanayisiyle birlikte yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağladığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Ahmet Kaplan Vali Davut Gül'e sektörle ilgili bilgiler vererek, "Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı şehri olan Gaziantep'te, Halı Sektörü, imalat ve ihracatın lokomotifidir. Bu sektör, 150 imalatçı firması ve çok sayıda yan sanayiiyle birlikte yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Ayrıca, Gaziantep dünya Makine Halısı ihracatının tek başına yüzde 54'ünü yapmaktadır. Firmalarımız artık daha tecrübeli, daha donanımlı ve daha olgun adımlarla doğru bir üretim ve pazarlama modeline doğru yürümektedirler. TİM'in rakamlarına göre Halı sektörü olarak 2016 yılında 1 milyar 918 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımız 2017 yılında yüzde 12,9'luk bir sıçrama ile 2 milyar 165 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. 2018 yılını 2 milyar 300 milyon dolar seviyelerinde kapatacağımız ön görülmektedir" ifadelerini kullandı.GAÜN'de Makine Halısı Ağırlıklı Güzel Sanatlar Fakültesi KurulsunGaziantep'te halı sektörünün gelişimini sürdürmesi ve dünya liderliğini devam ettirebilmesi için GAHİB olarak yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Ahmet Kaplan, "Sektörümüzün en önemli ihtiyacı şüphesiz insan kaynağıdır. Bu anlamda meslek Liseleri ve Üniversite - Sanayi iş birliğinde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve eğitim müfredatının sanayinin ihtiyaçlarına uyumlu kılacak güncellemelere katkıda bulunmak için ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde sektörümüze hitap edebilecek özelliklere sahip bir güzel sanatlar fakültesi kurulması yönünde görüşmelerimiz devam ediyor. Kalifiye insan iş gücü sorunlarını çözmeye yönelik gerek teknik gerekse tasarım alanlarında daha nitelikli elemanlar yetiştirmek için gerekli birçok çalışmayı koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Halı sektörünün geleceğinin doğru planlanması ve bundan sonraki süreçte de gerek üretim, gerekse istihdam ve ihracat alanında ülkemize sağladığı katma değeri arttırarak sürdürebilmesi için yönetim kurulu arkadaşlarımızla hazırladığımız projelerimizin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.Sanayicilerimizle iş birliği içerisinde olacağızÜlke ekonomisi için ihracatın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gaziantep Valisi Davut Gül ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki süreçte sanayicilerle iş birliği içerisinde olacağını ve sorunların çözümü için gerekli her türlü tedbiri alarak üretim ve istihdamın arttırılması yönündeki çabaları destekleyeceğini ifade etti. Ziyaretin ardından Vali Davut Gül'e GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan özel olarak dokunmuş ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın portresi bulunan bir halı takdim etti. - GAZİANTEP