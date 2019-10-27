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Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı

Unkapanı Köprüsü'nden Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

27.10.2019 21:40

Olay, akşam saat 19.45 sıralarında Atatürk Köprüsü (Unkapanı) üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köprü üstünde duran ismi belirlenemeyen 30'lu yaşlardaki yabancı uyruklu şahıs, Haliç'in soğuk sularına düştü.

Karaköy Perşembe Pazarı mevkiinde suya düşen şahsı gören güvenlik görevlileri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şahsı sudan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sudan çıkarılan yabancı uyruklu şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şahsın intihar mı ettiği yoksa kaza sebebiyle düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı

Sudan, Haliç, Güncel

Kaynak: İHA


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