HALİÇ'İ ÇÖPLÜĞÜ ÇEVİRDİLER

Haber-Kamera: Elif YAVUZ -Buğra BENLİOĞLU -İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHA- KORONAVİRÜS kısıtlamasının kalkmasının ardından hafta sonu sahile akın edenler Haliç'i çöplüğü çevirdi.

08.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:17
Haber-Kamera: Elif YAVUZ -Buğra BENLİOĞLU -İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHA- KORONAVİRÜS kısıtlamasının kalkmasının ardından hafta sonu sahile akın edenler Haliç'i çöplüğü çevirdi.
Koronavirüs kısıtlamalarının ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk hafta sonu Haliç kıyısı ve Galata köprüsüne yüzlerce kişi akın etti. Amatör balıkçılar ve sahile gelenlerin etkisiyle Galata Köprüsü'nün dibi çöplerle doldu. Atılan çöpler deniz yüzeyini kapladı. Bugün deniz yüzeyinde utandıran görüntüler oluştu.
DENİZ YÜZEYİ ÇÖPE DÖNDÜ
Ortaya çıkan manzara karşısında üzüntüsünü dile getiren Mehmet Salih, cep telefonuyla çektiği daha önce yunusları göstererek, 'Dükkanlar kapalıyken bunlar vardı. Şimdi görüyorsunuz halini" dedi. Salih, 'Maalesef bizim insanlarımız yapıyor bunu. Görgüsüz, medeniyetsiz insanlar yapıyor bunu. Belediyeyi arıyoruz ama bir saat sonra geliyor. O sırada çöpler açığa gidiyor zaten" diye konuştu.
Muhammed Çağrı Aydın da, 'Karantinadan çıkalı 10 gün olmadı. 10 gün içerisinde bu hale geldik. 2 aydır deniz temizlenmişti. Eskisinden daha kötü hale getiririz yakında. İnsan görünce içi acıyor. Görüntü kirliliği değil bu, başka bir şey. Bilerek yapıyorlar. Denizi berrak görmek zorlarına gidiyor herhalde. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yunusları bir daha göremeyeceğiz zaten. O şansı da elimizden alıyorlar" dedi.
'ŞU PİSLİKTE TURİST GELİP OTURMAZ"
Galata Köprüsü altında esnaflık yapan Şehmuz Yontürk ise, 'Şu manzara belediyenin bir ayıbıdır. Gelip görmeleri lazım. Şu pislikte turist gelip oturmaz. Yemek sektörü var burada kimse gelip yemek yemez. Midesi bulanır" ifadelerini kullandı. HALİÇ’İ ÇÖPLÜĞÜ ÇEVİRDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Haliç, DHA, Güncel, Haber

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