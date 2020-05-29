HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NİN OTOPARKINDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NİN OTOPARKINDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI (Havadan görüntülerle)Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜSLLE mücadele kapsamında ara verilen Cuma namazları bugün sosyal mesafe kuralı gözetilerek tekrar kılınmaya başladı.

29.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:05
HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NİN OTOPARKINDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI (Havadan görüntülerle)
Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜSLLE mücadele kapsamında ara verilen Cuma namazları bugün sosyal mesafe kuralı gözetilerek tekrar kılınmaya başladı. Vatandaşlar yaklaşık 2,5 ay sonra geldikleri Haliç Kongre Merkezi'nin otopark alanında cuma namazlarını kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı aldığı kararla koronavirüsle mücadele kapsamında camilerde namaz kılmaya geçici bir süreliğine ara vermişti. Normalleşme süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre bugün cuma namazından itibaren camiler ibadete açıldı. Cuma namazı için vatandaşlar Haliç Kongre Merkezi'nin otoparkına geldi. Vatandaşların beraberlerinde seccadelerini getirdikleri, sosyal mesafe kuralına uydukları, maske taktıkları görüldü. Maskesi olmayan vatandaşlara Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler maske dağıttı, kolonya ikram etti.
POLİS HAVADAN UYARDI
Cuma namazı için Haliç Kongre Merkezi'nin oto parkına toplanan vatandaşlara polis drone'la sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılarda bulundu. HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NİN OTOPARKINDA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI

Kaynak: DHA

Etiketler: Haliç, Güncel, Haber

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