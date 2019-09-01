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(haliç köprüsü altında su borusu patladı; yol sular altında kaldı

Özgür EREN / İSTANBUL DHAHaliç Köprüsü altında, şebeke suyuna ait ana hat borusu patladı.

01.09.2019 22:50 (haliç köprüsü altında su borusu patladı; yol sular altında kaldı
Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Haliç Köprüsü altında, şebeke suyuna ait ana hat borusu patladı. Göle dönen yol, Eyüp'ten Eminönü yönüne trafiğe kapatıldı. Boruya giden su kesilirken, belediye ekipleri çalışmalara başladı.
Eyüpsultan Yavedut Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre, şebeke suyuna ait ana hat borusunun altındaki toprak göçtü. Göçmenin bulunduğu alandaki boru ağırlığa dayanamayarak kırıldı. Su borusundan çıkan sular caddeyi göle çevirdi.
Eyüpsultan'dan Eminönü yönü, polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Trafik polisleri, Eminönü yönüne gidecek olan araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, boruya giden suyu kestikten sonra kırılan borunun tamiri için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışmaları
-Duran trafik
Detaylar



Eminönü, Haliç, Güncel

Kaynak: DHA

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