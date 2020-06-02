Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı

Haliç Köprüsü'nde seyir halinde olan hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı
02.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:24
Haliç Köprüsü'nde seyir halinde olan hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Aracın lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken köprü üzerinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Olay, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Muzaffer Yeşil kontrolündeki 34 ZG 0381 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken arka lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlayarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü hafriyat kamyonunu durdurmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuz yaşanmaması adına trafiği akışını tek şeritten sağladı. Yangından dolayı Haliç Köprüsü üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Olay anını anlatan araç sürücüsü Muzaffer Yeşil, "Lastik gümledi. Alev aldı. Durduk. Vatandaşlar yardım etti. Söndürdük. Balatadan muhtemelen" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: D-100 Karayolu, İtfaiye, Haliç, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP’li ismin sorusu, İstanbul’un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü’yü kızdırdı Haber
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd’un cenaze masraflarını üstlendi Haber
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Bilim Kurulu Üyesi’nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Haberler››3. Sayfa››Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:22: Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs ekmek fırınına sığındı - Haberler 12:20: Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı - Haberler 12:19: Kovid-19 tedavisi tamamlanan Şemdinli Belediye Başkanı Saklı taburcu edildi - Haberler 12:15: Uyuşturucu hapla yakalanan torbacı tutuklandı - Haberler 12:14: Son dakika haberleri: MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava... - Haberler 12:06: Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya - Haberler 11:49: Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı - Haberler 11:25: CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı 10:11: Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler 10:01: Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı