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Haliç Köprüsü'nde otomobil yandı

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

21.09.2019 18:16
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Halıcıoğlu istikametinde seyir halindeki 34 LD 0621 plakalı otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Sebahat Abacı otomobilinden inerek durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler, geçici olarak yan yolu trafik akışına kapattı.
Yangının ardından kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan yanan otomobil nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Haliç Köprüsü'nde otomobil yandı

D-100 Karayolu, İtfaiye, Haliç, Güncel

Kaynak: AA

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