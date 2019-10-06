Haliç köprüsü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü

HALİÇ Köprüsü üzerinde üst geçidin yaklaşık 200 metre ilerisinde D-100 üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilmeyen yabancı uyruklu bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, D-100 Karayolu Eyüp Haliç Orta Köprü üzeri Okmeydanı istikametinde 00: 30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi, üst geçit yerine Haliç Köprüsü üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada Edirnekapı'dan Okmeydanı istikametine gitmekte olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EN 8882 plakalı otomobil, yabancı uyruklu kişiye çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu kişi, metrelerce sürüklenirken çarpan otomobil yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi. Yaşanan kazayı son anda fark eden bir motosiklet ile bir otomobil de son anda durmaya çalışınca bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde isimi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni Eyüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Okmeydanı istikametine trafik kontrollü şekilde verildi. Yayaya çarpan otomobil ile bariyerlere çarpan otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul