Haliç Köprüsü'ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı

Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başladı.

Haliç Köprüsü'ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı
08.08.2020 01:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 01:45

Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başladı. Çalışma nedeniyle Edirnekapı- Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2'si bu gece itibariyle 7 gün boyunca kapalı tutulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına başladı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilecek. Çalışma, bu gece 24.00 itibariyle başladı. Kapatılan şeritler nedeniyle gece saatlerinde güzergah üzerinde trafik sıkışıklığı yaşandı.

İş kapsamında, köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Okmeydanı, Haliç, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Haliç Köprüsü'ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı - Haberler