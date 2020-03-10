HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (1)
Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı.
10.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:13
Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Görüntü dökümü:---------------------
-Olay yeri- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE METROBÜS KAZASI (1)
Manşet
Haberler
Güncel
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu
Güncel
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi