HALİÇ SURLARININ CİBALİ KAPISI ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDI

Haliç Sur Kapılarından biri olan Cibali Kapısı'nda, yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılacağı duyuruldu.

26.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:37
Haliç Sur Kapılarından biri olan Cibali Kapısı'nda, yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışması yapılacağı duyuruldu. Araç ve yaya geçişine kapatılan kapıda yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle restorasyon çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Polat açıklamasında, Fetih sırasında, Haliç yönünde en fazla mücadelenin olduğu ve dervişleri ile beraber Derviş Ali'nin şehit düştüğü Cibali Kapısı'nda yıkılma tehlikesi nedeniyle bugün çalışmaya başladık. Önce yıkılma riskine karşı tahkim, ardından bilimsel restorasyonuna başlayacağız ifadelerini kullandı.
Her iki tarafına güvenlik levhaları konularak araç ve yaya geçişine kapatılan Cibali Kapısı'nda, yarından itibaren güvenlik önlemi ve basit bakım onarımı yapılacak. HALİÇ SURLARININ CİBALİ KAPISI ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç, Araç, Sur, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Son Dakika: Türkiye’de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: ABD’de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Haber
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Zonguldak’taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13’e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Haber
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
ABD’de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü Haber
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Haberler››Güncel››HALİÇ SURLARININ CİBALİ KAPISI ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:33: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİR CUMHURBAŞKANI TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ - Haber 20:33: ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı - Haber 20:33: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Afrika Günü" makalesi kıta basınında - Haber 20:29: MSB: "Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad'a indi" - Haber 20:27: - Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı - Haber 20:05: Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:41: Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı - Haber 17:59: ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber