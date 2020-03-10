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HALİÇ'TE METROBÜS KAZASI 1

(Tür: İstanbul)

10.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:16
(Tür: İstanbul ) HALİÇ'TE METROBÜS KAZASI 1

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel
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