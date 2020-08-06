HALİÇ’TEN CESET ÇIKTI

Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekipleri Haliç'te deniz yüzeyinde temizlik yaparken saat 08.00 sıralarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi su üzerindeki cesedi tekneye alarak Hasköy sahiline çıkardı. Cesedin üzerinden İdris Nebi Parlak (54) 'a ait kimlik çıktı. Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.