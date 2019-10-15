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Haliç'ten kadın cesedi çıktı

Haliç'te denizde kadın cesedi bulundu.

15.10.2019 11:07Haliç'ten kadın cesedi çıktı

Haliç'te denizde kadın cesedi bulundu. Karaya çıkarılan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haliç Metro Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde deniz üstünde hareketsiz duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, denizdeki kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Kadın olduğu öğrenilen kişinin sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Adli Tıp Kurumu, Haliç, Güncel

Kaynak: DHA

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