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Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu atandı

2019 yılı Mayıs ayında iş adamı Mehmet Naci TOPSAKAL'ın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu Haliç Üniversitesi, 2020 yılını yeni rektörüyle karşılıyor.

22.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:04Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu atandı

Üniversitenin Rektörlüğüne 17 Ocak 2020 itibariyle Prof.Dr. Melih Bulu atandı. Topluma fayda sağlayan üniversite olma vizyonuyla yatırımlarını arttıran Haliç Üniversitesi, eğitim yatırımlarını hem akademik hem de profesyonel dünyada deneyimi olan tecrübeli Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya emanet ediyor.

22 Ocak Çarşamba günü Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen devir teslim töreni ile rektörlüğü devralan Prof.Dr. Melih Bulu; "Üniversiteleri, kainatın bilinmeyenlerinin peşinden gidilen ve anlaşılmaya çalışıldığı yer" olarak nitelendirirken,Üniversite olarak problem olan her alanda var olarak, paydaşlarımızla işbirliği içerisinde onların problemlerini çözmemiz gerektiğini kaydetti. Prof.Dr.Bulu aynı zamanda iddaasının, akademik çıktıları, uluslararasılaşması, paydaşlarıyla işbirliği, girişimciliği ve ölçülebilir performans sistemleri ile Haliç Üniversitesi'ni dünyanın en iyi üniversiteleri arasına dahil etmek olduğunu vurguladı.


Haliç Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: Bültenler

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