Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu atandı

Üniversitenin Rektörlüğüne 17 Ocak 2020 itibariyle Prof.Dr. Melih Bulu atandı. Topluma fayda sağlayan üniversite olma vizyonuyla yatırımlarını arttıran Haliç Üniversitesi, eğitim yatırımlarını hem akademik hem de profesyonel dünyada deneyimi olan tecrübeli Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya emanet ediyor.

22 Ocak Çarşamba günü Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen devir teslim töreni ile rektörlüğü devralan Prof.Dr. Melih Bulu; "Üniversiteleri, kainatın bilinmeyenlerinin peşinden gidilen ve anlaşılmaya çalışıldığı yer" olarak nitelendirirken,Üniversite olarak problem olan her alanda var olarak, paydaşlarımızla işbirliği içerisinde onların problemlerini çözmemiz gerektiğini kaydetti. Prof.Dr.Bulu aynı zamanda iddaasının, akademik çıktıları, uluslararasılaşması, paydaşlarıyla işbirliği, girişimciliği ve ölçülebilir performans sistemleri ile Haliç Üniversitesi'ni dünyanın en iyi üniversiteleri arasına dahil etmek olduğunu vurguladı.