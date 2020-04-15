Haliç Üniversitesi Türkiye'deki İlk "Online Sergi" ile sanatı evlere taşıyor
Tüm dünyanın gündemine oturarak hayatın akışını büyük ölçüde değiştiren pandemi günlerinde, sanatseverleri heyecanlandıracak bir atılım Haliç Üniversitesi'nden geldi.
15.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:49
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Erdil Polat'ın danışmanlığında ortaya çıkardıkları projeleri online sergi haline getirdiler.
Sergi aynı zamanda üniversite öğrencileri tarafından oluşturulmuş Türkiye 'deki ilk online sergi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Bültenler
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