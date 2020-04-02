Halıcılar mart ayında 220,3 milyon dolarlık ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, mart ayında 220 milyon dolardan fazla halı ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaplan, yazılı açıklamasında, halı sektörünün bir önceki aya göre mart ayında yüzde 5,5 artışla 220 milyon 348 bin dolarlık ihracat yaptığını kaydetti.

Sektör ihracatında yılın ilk üç aylık sürecinde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla 14,1 artış yaşandığını ve 658 milyon 717 bin dolara ulaşıldığını belirten Kaplan, halı üreticilerine evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaplan, halı ihracatındaki gelinen süreç nedeniyle üreticileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Mart 2020 döneminde gerçekleştirilen ihracat rakamları hepimiz için moral vericidir. Bu süreçte ülkemiz genelinden toplam 179 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgınından korunmak için hepimizin alınan önlemlere uyması ve ilgili bakanlıkların yaptığı uyarıları dikkate alması gerekiyor. Ben buradan bütün vatandaşlarımızı olduğu gibi sektörümüzde çalışan herkesi iki hafta daha evde kalmaya çağırıyorum."

Kaynak: AA