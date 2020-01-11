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Halide Edip Adıvarspor: 4-0

STAT: AtatürkHAKEMLER: Hamit Basık (xx), Caner Eroğlu (xx), Yeter Karaçalı (xx)SOMASPOR: Ömer (xxx) - Melih Şencan (xxx), Muhsin (xx), Muammer (xx), Onur (xxxx), Ali (xx), Mustafa Aydoğdu (xxx) (Dk. 77 Mehmet Bağlı xx), Yusufcan (xxx) (Dk. 87 Taner), Üzeyir (xx), Melih Vardar (xxx) (Dk.

11.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:28Halide Edip Adıvarspor: 4-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Caner Eroğlu (xx), Yeter Karaçalı (xx)

SOMASPOR: Ömer (xxx) - Melih Şencan (xxx), Muhsin (xx), Muammer (xx), Onur (xxxx), Ali (xx), Mustafa Aydoğdu (xxx) (Dk. 77 Mehmet Bağlı xx), Yusufcan (xxx) (Dk. 87 Taner), Üzeyir (xx), Melih Vardar (xxx) (Dk. 62 Mehmet Uysal xxx), Nurettin (xxx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Barış (x) - Fatih (xx), Ekrem (x) (Dk. 72 Erman x), Necati (x), Muhammed (x), Tugay (x) (Dk. 46 Erdem x), Hüseyin (xx), Batuhan (x), Dursun (x) (Dk. 82 Emrah), Furkan Tuncer (xx), Fevzican (x)

GOLLER: Dk. 17 Mustafa Aydoğdu. Dk. 77 Mehmet, Dk. 86 Mehmet Bağlı, Dk. 90 Nurettin (Somaspor)

SARI KARTLAR: Batuhan (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Somaspor, ikinci devrenin ilk müsabakasında evinde Halide Edip Adıvarspor'u yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü: 4-0. Maçın 17'nci dakikasında Mustafa Aydoğdu'nun golüyle perdeyi açan Somaspor ilk 45 dakikalık bölümü 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip 77'de Mehmet Uysal'ın golüyle rahatladı, 86'da Mehmet Bağlı skoru 3-0'a getirdi. Maçta son sözü 90'ıncı dakikada Nurettin söylerken, Somaspor 3 puanı cebine koydu. Bu sonuçla 32 puana yükselen Manisa temsilcisi maç fazlasıyla 2'nci sıraya adını yazdırdı. Halide Edip Adıvarspor ise 21 puanda kaldı.


- Soma

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Aydoğdu, Halide Edip, Spor

Kaynak: DHA

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