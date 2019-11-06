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Halife bin Zayid Al Nahyan 4. kez BAE Devlet Başkanı seçildi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (71), yeniden Devlet Başkanı seçildi.

06.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:48 Halife bin Zayid Al Nahyan 4. kez BAE Devlet Başkanı seçildi
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (71), yeniden Devlet Başkanı seçildi.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, ülkedeki yedi emirliğin yöneticilerinden oluşan Yüksek Konseyin Halife Al Nahyan'ı 4'üncü dönem Devlet Başkanı olarak seçtiği belirtildi.
Ülkeyi 15 yıldan bu yana yöneten Al Nahyan, 5 yıl daha BAE Devlet Başkanlığı yapacak.
2014 yılında geçirdiği felcin ardından acilen ameliyata alınan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, sağlık sorunları nedeniyle kameraların karşısına nadiren çıkıyor. Bu durum, muhalifleri tarafından "ülkenin fiili devlet başkanı Al Nahyan değil" şeklinde yorumlanıyor.
BAE; Abu Dabi, Dubai, Eş-Şarika, El-Fuceyra, Ummul Kayveyn, Acman ve Ras el-Hayme olmak üzere 7 emirlikten oluşuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel

Kaynak: AA

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