Halife Hafter kimdir? Hafter Güçleri nedir?

Daha önce 6 Türk vatandaşını alıkoyan Halife Hafter 'e bağlı Hafter Örgütü, söz konusu 6 kişiyi serbest bıraktı. Öte yandan Libya'nın doğusunda General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler Trablus havalimanında Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını vurduklarını ileri sürdü. Peki, Halife Hafter kimdir? Hafter Güçleri kimdir?

HALİFE HAFTER KİMDİR?

Mareşal Halife Belqasim Haftar 1943 yılında Libya kenti Ajdabiya'da dünyaya geldi. Libya-Amerikan askeri subayı ve Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) başkanlığını yapıyor. 2 Mart 2015 tarihinde, Libya Temsilciler Meclisi'ne bağlı silahlı kuvvetlerin komutanlığına seçildi.Muammer Kaddafi'nin altındaki Libya ordusunda görev yaptı ve 1969'da Kaddafi'yi iktidara getiren darbeye katıldı. Ardından Çad'da tutuklandı. Tutukluyken, kendisi ve diğer yetkililer, Kaddafi'yi devirmeyi amaçlayan bir grup kurdu. 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle bir anlaşma sonrası serbest bırakıldı ve ABD'de vatandaşlık kazanmak için Virginia eyaletinin Langley kentinde yaklaşık yirmi yıl geçirdi. İki taraf da Hafter'i CIA ajanı olarak suçladı. 2011 yılında Libya İç Savaşı'nda Kaddafi'yi deviren kuvvetlerde üst düzey bir pozisyonda bulundu. GNC ve İslami köktendinci müttefiklerine karşı bir kampanya başlattı. Bu daha sonraki süreçte iç savaş halini aldı.

RUSYA'YI YENİ PARTNER OLARAK TANIMLAMIŞTI

Halife Hafter, ülkenin batısındaki Trablus hükümeti ile dost olan gruplara karşı acımasız savaş başlatması ve petrol ticareti yapılan bazı limanları ele geçirmek gibi birkaç siyasi operasyonel hamlelerden sonra, Libya'da yükselen önemli aktör halini aldı. Libyalılar'ın siyasi planları olduğu gerekçesiyle mesafeli yaklaştığı Halife Hafter, 2013'de bir muhtıra yayınlayarak "meclisi feshettiğini" ilan etmişti. Hafter'in ABD'nin bölgedeki etkisinin zayıflamasının ardından Rusya'yı yeni bir partner olarak görmeye başladığı ifade ediliyordu.

Batılı ülkelerden aldığı desteğin Halife Hafter'in, Libya'da meclis üstü bir güç haline gelmesinde büyük rol oynadığı biliniyor. Libya'nın doğusundaki muhalif gruplara yönelik düzenlenen askeri operasyonlarda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır Hafter'e destek veriyordu.