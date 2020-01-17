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Halife hafter, yunanistan dışişleri bakanı dendias ile görüştü

Halife Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştüYunanistan, (DHA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina'da bulunan Halife Hafter'i kabul etti.

17.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:50
Halife Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
Yunanistan, (DHA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina'da bulunan Halife Hafter'i kabul etti.
Yunan medyası Hafter'in Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Atina'ya geldiğini; bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşeceğini duyurdu.
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Halife Hafter, dün de Bingazi'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştü. Alman N-TV kanalına konuşan Maas, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylemişti.
Halife hafter, yunanistan dışişleri bakanı dendias ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Halife Hafter, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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