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"Halikarnas Balıkçısı" 130. doğum gününde anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 130. doğum gününde sade bir törenle anıldı.

17.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:26
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 130. doğum gününde sade bir törenle anıldı.
Kabaağaçlı'nın Gümbet'teki mezarı başında düzenlenen anmaya, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu katıldı.
Her yıl öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen tören, bu yıl koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında az bir katılımla gerçekleştirildi. Balıkçının mezarına çelenk konulduktan sonra dualar okundu.
Aras, burada yaptığı konuşmada, hayatının önemli bölümünü ilçede geçiren Kabaağaçlı'nın, Bodrum'un kültürüne ve tarihine değer kattığını söyledi.
Balıkçıyı unutmadıklarını ifade eden Aras, kendisini şükran ve minnetle yad ettiklerini kaydetti.
Herkese balıkçının kitaplarını okuma tavsiyesinde bulunan Aras, şöyle konuştu:
"Balıkçı'yı okursanız bu topraklarda kaçak yapı yapamazsınız, kimseye saygısızlık yapamazsınız, bu toprakların değerini anlarsınız. Balıkçı'yı okursanız ağaç kesemezsiniz, eski evinizi yıkıp betonarme bina yapamazsınız, denize sintine bırakamazsınız. Balıkçıyı okursanız bir Caretta Carettayı öldürecek o çöpleri denize atamazsınız, çarşıdaki Bellasomra ağacını kesemezsiniz. Balıkçı okursanız, bir proje yapacağım diye binlerce ağacı bitki örtüsünü ortadan kaldıramazsınız." ’Halikarnas Balıkçısı’ 130. doğum gününde anıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Halikarnas Balıkçısı, Bodrum, Muğla, Güncel
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