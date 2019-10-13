Halikarnas Balıkçısı Bodrum'daki mezarı başında anıldı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ölümünün 46'ncı yılı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumu tarafından Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde başladı.

Öğrencilerin de yer aldığı anma programında, "Halikarnas Balıkçısı" ile ilgili şiirler okundu. Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bırakılmasının ardından keman, gitar ve akordiyon dinletisi gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, programda yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'nın mezarı başındaki törenlerin Bodrum'un geçmişini de geleceğe taşıdığını söyledi.

Bodrum'un sosyal ve kültürel hayatında önemli yere sahip Kabaağaçlı'nın ilçeye çeşitli bitkiler kazandırdığını anlatan Aras "Bodrum'da bilimsel bir şekilde Cevat Şakir Kabaağaçlı Arboretumu (ağaç parkı) yapacağız. Gerçekten bir bitki müzesi olacak. Halikarnas Balıkçısı belki yüzün üzerinde tohumu Bodrum'a getirmiş. Buranın yeşillenmesinde çok büyük katkıları olmuş." dedi.

Katılanlara begonvil dağıtan Halikarnas Balıkçısı Forumu üyesi yazar Sönmez Taner de 26 yıldır Bodrum'da yaşadığını ve Halikarnas Balıkçısı'nın çok farklı yönleriyle karşılaştığını belirtti.

Anma etkinliği Kabaağaçlı'nın özel eşyaları, bazı eserleri ve fotoğraflarıyla bir köşe oluşturulan Bodrum Deniz Müzesi'nde devam edecek. Müzede, yönetmen ve oyuncu Harun Özakıncı, yazdığı tek kişilik gösteriyi sahneleyecek.

Kaynak: AA