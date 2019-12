Halil Akbunar'ın hedefi Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Halil Akbunar, Göztepe formasıyla Avrupa 'da oynamak istediğini söyledi.Halil Akbunar, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.2016'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın açılış maçında Elazığspor karşısında ilk golü attığını hatırlatan Halil, Göztepe'nin bu statta oynadığı son maç olan Galatasaray karşılaşmasında da son golü kaydettiğini belirtti.Geçen hafta Galatasaray'ı yenerek 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu aktaran Halil, "Galatasaray maçındaki kapanış golü de bana nasip olmuştu. Güzel bir anı oldu benim için. Takıma 3 puan getiren golü attım. Bunun için daha mutluyum. Galatasaray maçı zordu ama 3 puan için sahaya çıktık ve 3 puan aldığımız için mutluyuz. Şu an her şey güzel gidiyor." diye konuştu.Halil Akbunar, bu hafta Sivasspor ile yapacakları maça da değinerek, "Aslında eksiklerimiz var ama alternatif oyuncularımız da var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sivas maçına da 3 puan için çıkacağız. İnşallah 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Alamasak da iyi bir oyun çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için tüm futbolcuların heyecanlı olduğunu dile getiren Halil, "Hedefimiz aslında yukarıya oynamak, gidebildiğimiz kadar ey iyi seviyeye çıkmak. Beşiktaş maçıyla yeni stadımızı açacağız. Onun için de çok güzel olacak. İyi bir oyunla inşallah Beşiktaş'tan da 3 puan alacağımızı düşünüyorum. İnşallah Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak istiyorum, önceliğim odur." şeklinde konuştu."Maç mı seçiyorsun?"Halil Akbunar konuştuğu sırada mikrofonları alan Göztepeli futbolcular Serdar Gürler ve Berkan Emir de takım arkadaşlarına, "Büyük maçları sevdiğin söyleniyor. Maç mı seçiyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.Gülüşmelerin arasında Halil, "Aslında büyük maç olarak bakmıyorum. Göztepe de büyük takım. Ligdeki bütün takımlar büyük." diyerek soruyu cevapladı.Serdar, daha sonra Halil'i omzuna alarak idmana götürdü.Hazırlıklar sürüyorLigde 29 Aralık Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.Antrenmana tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Andre Poko katılmadı.