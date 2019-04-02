Halil Akdağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BURDUR ÇAVDIR belediye başkan adayı olan Halil Akdağ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR ÇAVDIR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Halil Akdağ isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BURDUR ÇAVDIR adayı Halil Akdağ kimdir? BTP BURDUR ÇAVDIR adayı Halil Akdağ yüzde kaç oy aldı?

Halil Akdağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BURDUR ÇAVDIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Akdağ ÇAVDIR ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. ÇAVDIR ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Halil Akdağ adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR ÇAVDIR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.