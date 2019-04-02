Halil Ayneli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ŞANLIURFA BOZOVA belediye başkan adayı olan Halil Ayneli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA BOZOVA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Halil Ayneli isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ŞANLIURFA BOZOVA adayı Halil Ayneli kimdir? BTP ŞANLIURFA BOZOVA adayı Halil Ayneli yüzde kaç oy aldı?

Halil Ayneli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ŞANLIURFA BOZOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Ayneli BOZOVA ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. BOZOVA ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Halil Ayneli adlı BTP adayı toplamda 67 adet oy sayısına ulaştı.

ŞANLIURFA BOZOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.