Halil Baki Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TUNCELİ belediye başkan adayı Halil Baki oldu. BTP adayı Halil Baki, TUNCELİ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? TUNCELİ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP TUNCELİ belediye başkan adayı Halil Baki ile ilgili seçim sonuçları ve TUNCELİ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP TUNCELİ belediye başkan adayı Halil Baki oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte TUNCELİ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. TUNCELİ aday yarışı ve TUNCELİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

TUNCELİ Seçim Bilgileri

TUNCELİ belediyesi için toplam sandık sayısının 76 olduğu belirlendi.

TUNCELİ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 75 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

TUNCELİ belediyesi için katılım oranının ise % 80,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

TUNCELİ toplam seçmen sayısının ise 22.771 olduğu belirlendi.

TUNCELİ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 18.343 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP TUNCELİ Belediye Başkan Adayı Halil Baki Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TUNCELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Baki, TUNCELİ yarışında % 0,29 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Halil Baki toplamda 53 adet oy sayısına ulaştı.

Halil Baki Kimdir?

Halil Baki, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Tunceli Merkez Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP TUNCELİ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.