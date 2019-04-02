Halil Ceylan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA SİMAV belediye başkan adayı olan Halil Ceylan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA SİMAV ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Halil Ceylan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA SİMAV adayı Halil Ceylan kimdir? BTP KÜTAHYA SİMAV adayı Halil Ceylan yüzde kaç oy aldı?

Halil Ceylan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA SİMAV belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Ceylan SİMAV ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. SİMAV ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Halil Ceylan adlı BTP adayı toplamda 19 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA SİMAV ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.