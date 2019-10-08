Erzurum
'un tanınmış simalarından, televizyoncu Halil Daldal, son yolculuğuna uğurlandı.
Televizyoncu Halil Daldal (67), yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Kanal 25 televizyonunda çalışan Halil Daldal, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Daldal'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Tortum'un Pehlivanlı Beldesinde Merkez Cami'inde kılınan cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Daldal'ın yakınları, sevenleri ve meslektaşları katıldı. - ERZURUM