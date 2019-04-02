Halil Göçen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi Kırklareli belediye başkan adayı Halil Göçen oldu. Vatan Partisi adayı Halil Göçen, Kırklareli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırklareli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi Kırklareli belediye başkan adayı Halil Göçen ile ilgili seçim sonuçları ve Kırklareli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi Kırklareli belediye başkan adayı Halil Göçen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırklareli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırklareli aday yarışı ve Kırklareli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırklareli Seçim Bilgileri

Kırklareli belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırklareli belediyesi için katılım oranının ise % 85,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırklareli toplam seçmen sayısının ise 55.870 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.514 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Halil Göçen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi Kırklareli belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Göçen, Kırklareli yarışında % 0,30 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Halil Göçen toplamda 138 adet oy sayısına ulaştı.

Halil Göçen Kimdir?

Kırklareli'nde 1950 yılında doğan Halil Göçen, ilk öğrenimini Kırklareli'nde tamamladı. Emekli olan Göçen, evli ve 3 çocuk sahibidir.

Vatan Partisi Kırklareli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.