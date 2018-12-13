MHP Isparta Yalvaç Belediyesi'nde Halil Hilmi Tütüncü'yü Gösterdi! Peki Halil Hilmi Tütüncü Kimdir?

31 Mart 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta Yalvaç Belediye Başkan adayının Halil Hilmi Tütüncü olduğunu açıkladı. Peki, Halil Hilmi Tütüncü kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, asıl mesleği nedir?

HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Halil Hilmi Tütüncü, 1975 yılında Yalvaç-Isparta'da doğdu. 43 yaşında olan Tütüncü, ilk öğrenimini Alemdar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Halil Hilmi Tütüncü, ortaokul ve liseye Yalvaç İmam-Hatip Lisesi'nde devam etti. Yüksek öğrenimine kadar Isparta'da kalan Tütüncü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

UZMAN AVUKATLIK YAPIYOR

Halil Hilmi Tütüncü, 2000'den itibaren aktif siyasetin içerisinde bulundu. 15 sene boyunca Yalvaç'ta serbest avukat olarak çalıştı. Meslek hayatında uzun yıllar Yalvaç Sanayi ve Ticaret Odası, Gelendost Belediyesi, Yukarı Kaşıkara Belediyesi, Kumdanlı Belediyesi, Bağkonak Belediyesi, Körküler Belediyesi gibi birçok kurumun hukuk danışmanlığı ve avukatlığını yaptı.

BELEDİYECİLİK MEVZUATINDA UZMAN

Halil Hilmi Tütüncü uzun yıllar belediyelere hukuk danışmanlığı görevini yapmasından dolayı belediyecilik mevzuatı ve işleyişi konusunda tecrübe kazandı.

Tütüncü, evli ve iki çocuk babasıdır.