Halil İbrahim Aşgın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın oldu. AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, Çorum belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çorum belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın ile ilgili seçim sonuçları ve Çorum belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çorum belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çorum aday yarışı ve Çorum seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çorum Seçim Bilgileri

Çorum belediyesi için toplam sandık sayısının 542 olduğu belirlendi.

Çorum belediyesi için açılan sandık sayısının ise 540 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çorum belediyesi için katılım oranının ise % 84,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çorum toplam seçmen sayısının ise 180.368 olduğu belirlendi.

Çorum belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 151.847 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Çorum belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil İbrahim Aşgın, Çorum yarışında % 43,25 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Halil İbrahim Aşgın toplamda 63.730 adet oy sayısına ulaştı.

Halil İbrahim Aşgın Kimdir?

AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyünde dünyaya geldi.

Universite eğitimi dışındaki tüm hayatı Çorum merkezde geçti. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, orta-öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını Marmara Universitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Universitesinde sosyoloji alanında tamamladı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Meslekı Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Universitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti.

AK Parti tarafından Çorum'da belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin yanı sıra yerel yönetimler ve siyaset üzerine akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde de yer alan Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.

AK Parti Çorum belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.