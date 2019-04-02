Halil İbrahim Aydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BURDUR ÇELTİKÇİ belediye başkan adayı olan Halil İbrahim Aydın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR ÇELTİKÇİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Halil İbrahim Aydın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BURDUR ÇELTİKÇİ adayı Halil İbrahim Aydın kimdir? BTP BURDUR ÇELTİKÇİ adayı Halil İbrahim Aydın yüzde kaç oy aldı?

Halil İbrahim Aydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BURDUR ÇELTİKÇİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil İbrahim Aydın ÇELTİKÇİ ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. ÇELTİKÇİ ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Halil İbrahim Aydın adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR ÇELTİKÇİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.