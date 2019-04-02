Halil İbrahim Aysu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA HAYMANA belediye başkan adayı olan Halil İbrahim Aysu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA HAYMANA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Halil İbrahim Aysu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA HAYMANA adayı Halil İbrahim Aysu kimdir? Bağımsız ANKARA HAYMANA adayı Halil İbrahim Aysu yüzde kaç oy aldı?

Halil İbrahim Aysu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA HAYMANA belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil İbrahim Aysu HAYMANA ilçesinde % 0,49 oranında oy almıştır. HAYMANA ilçesinde % 0,49 oranında oy olan Halil İbrahim Aysu adlı Bağımsız adayı toplamda 134 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA HAYMANA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.