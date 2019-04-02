Halil İbrahim Çakın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP UŞAK BANAZ belediye başkan adayı olan Halil İbrahim Çakın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. UŞAK BANAZ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Halil İbrahim Çakın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP UŞAK BANAZ adayı Halil İbrahim Çakın kimdir? BTP UŞAK BANAZ adayı Halil İbrahim Çakın yüzde kaç oy aldı?

Halil İbrahim Çakın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP UŞAK BANAZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil İbrahim Çakın BANAZ ilçesinde % 0,67 oranında oy almıştır. BANAZ ilçesinde % 0,67 oranında oy olan Halil İbrahim Çakın adlı BTP adayı toplamda 65 adet oy sayısına ulaştı.

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