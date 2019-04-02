Halil İbrahim Fidan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN BAHÇESARAY belediye başkan adayı olan Halil İbrahim Fidan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN BAHÇESARAY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Halil İbrahim Fidan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP VAN BAHÇESARAY adayı Halil İbrahim Fidan kimdir? BTP VAN BAHÇESARAY adayı Halil İbrahim Fidan yüzde kaç oy aldı?

Halil İbrahim Fidan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN BAHÇESARAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil İbrahim Fidan BAHÇESARAY ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. BAHÇESARAY ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Halil İbrahim Fidan adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

VAN BAHÇESARAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.