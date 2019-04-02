Halil İbrahim Kaynar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MUĞLA BODRUM belediye başkan adayı olan Halil İbrahim Kaynar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA BODRUM ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Halil İbrahim Kaynar isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MUĞLA BODRUM adayı Halil İbrahim Kaynar kimdir? DP MUĞLA BODRUM adayı Halil İbrahim Kaynar yüzde kaç oy aldı?

Halil İbrahim Kaynar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MUĞLA BODRUM belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil İbrahim Kaynar BODRUM ilçesinde % 1,97 oranında oy almıştır. BODRUM ilçesinde % 1,97 oranında oy olan Halil İbrahim Kaynar adlı DP adayı toplamda 1.968 adet oy sayısına ulaştı.

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