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Halil İbrahim Yılmaz: "Kapanan her veresiye defteriyle kardeşlik kazandı"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Her zorlu koşulda bir olmayı, birlikte harekete geçmeyi bilen Ankaralıların desteği yerine ulaştı.

09.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:32
Halil İbrahim Yılmaz:
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Her zorlu koşulda bir olmayı, birlikte harekete geçmeyi bilen Ankaralıların desteği yerine ulaştı. Kapanan her veresiye defteriyle kardeşlik kazandı" dedi.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin '6 Milyon Tek Yürek Olalım, Hastalığı Değil İyiliği Bulaştıralım' sloganıyla başlatılan çağrını destek gördüğünü belirtti. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Çalışma Grubu Sözcüleri ve Meclis Sözcüleri'nden oluşan 39 temsilci koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Toplantının açılışında konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara'da salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal destek çalışmalarına değindi.

"Ankara Kent Konseyi olarak destekliyoruz"

Büyükşehir belediyesinin '6 Milyon Tek Yürek Olalım, Hastalığı Değil İyiliği Bulaştıralım' sloganıyla başlattığı dayanışma çağrısına dikkat çeken Halil İbrahim Yılmaz, "Büyükşehir belediyesinin, Başkentimizin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle bakkal, kasap ve manava borcu bulunan Başkentli komşularımız için başlattığı bu dayanışma çağrısını Ankara Kent Konseyi olarak destekliyoruz. Biz de Ankara için yüreğini ortaya koyan tüm bileşenlerimizden kampanyaya katkılarını bekliyoruz. İhtiyacı olana yardım etme kadirşinaslığı gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Her zorlu koşulda bir olmayı, birlikte harekete geçmeyi bilen Ankaralıların desteği yerine ulaştı. Kapanan her veresiye defteriyle kardeşlik kazandı" diye konuştu.

"Kent konseyi 500'e yakın STK, kurum ve kuruluşla istişare ediyor"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, kent konseyi olarak, toplumun tüm kesimlerini temsil eden, sayıları 500'e yaklaşan kurum, kuruluş ve sivil toplum yapılanmalarından oluşan bileşenlerin görüş ve önerilerini gündeme alarak çalışmalarına yön verdiklerini ifade etti. Ankara'ya katkı sağlamak hedefiyle büyükşehir belediyesiyle ortak çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüsle mücadele çerçevesinde sürdürdüğü çalışmalara da tam destek verdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada hayatın durduğunu ve toplumun bütün kesimlerinde yaşamsal risklerinin eşitlendiği dile getiren Yılmaz, Ankara'da mahalli dayanışmayı artırma amacıyla 'Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı'nı yayınladıklarını söyledi.

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Komşularımızla doğru şekilde dayanışmanın ve yardımlaşmanın bizi salgına karşı güçlendireceğini biliyoruz. Semtlerde, mahalle ve apartmanlarda hayatı kolaylaştırmak için Başkentlileri salgına karşı 10 Altın Kuralla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz". - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi, Ankara, Güncel
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