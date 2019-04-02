Halil Karakeçili Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA EYYÜBİYE belediye başkan adayı olan Halil Karakeçili isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA EYYÜBİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Halil Karakeçili isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ŞANLIURFA EYYÜBİYE adayı Halil Karakeçili kimdir? Bağımsız ŞANLIURFA EYYÜBİYE adayı Halil Karakeçili yüzde kaç oy aldı?

Halil Karakeçili Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA EYYÜBİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Karakeçili EYYÜBİYE ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. EYYÜBİYE ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Halil Karakeçili adlı Bağımsız adayı toplamda 317 adet oy sayısına ulaştı.

ŞANLIURFA EYYÜBİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.