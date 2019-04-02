Halil Kul Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON ÇARŞIBAŞI belediye başkan adayı olan Halil Kul isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON ÇARŞIBAŞI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Halil Kul isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON ÇARŞIBAŞI adayı Halil Kul kimdir? Bağımsız TRABZON ÇARŞIBAŞI adayı Halil Kul yüzde kaç oy aldı?

Halil Kul Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON ÇARŞIBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Kul ÇARŞIBAŞI ilçesinde % 6,32 oranında oy almıştır. ÇARŞIBAŞI ilçesinde % 6,32 oranında oy olan Halil Kul adlı Bağımsız adayı toplamda 696 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON ÇARŞIBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.