Halil Kulak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KARAMAN SARIVELİLER belediye başkan adayı olan Halil Kulak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARAMAN SARIVELİLER ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Halil Kulak isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KARAMAN SARIVELİLER adayı Halil Kulak kimdir? Bağımsız KARAMAN SARIVELİLER adayı Halil Kulak yüzde kaç oy aldı?

Halil Kulak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KARAMAN SARIVELİLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Kulak SARIVELİLER ilçesinde % 44,79 oranında oy almıştır. SARIVELİLER ilçesinde % 44,79 oranında oy olan Halil Kulak adlı Bağımsız adayı toplamda 1.632 adet oy sayısına ulaştı.

Halil Kulak Kimdir?

Halil Kulak, 1972 yılında Sarıveliler ilçesinde doğan Kulak ilk ve orta öğrenimini Sarıveliler'de bitirdi. Liseyi Konya Gazi lisesi ve Çumra Cumhuriyet lisesinde okuyarak 1988 yılında mezun oldu.1989-1990 yılları arasında Sarıveliler'de ortak bir kırtasiye dükkanı açarak bir yıl süreyle işletmecilik yaptı.

1990-1992 yılları arsında Mersin ve Konya ilinde 2 yıl Radyoloji okuyarak mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında İstanbul'da özel bir şirket bünyesinde Kapalıçarşı ve Tahtakale 'de döviz bürosu işletmeciliği yaptı. 1995 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Konya ili Çumra Devlet hastanesinde Radyoloji teknikeri olarak göreve başladı. Daha sonra Konya Numune, İçeri Çumra Devlet Hastanesi Adana Numune Hastanesi ve son olarak Alanya Devlet Hastanesi 12 yıl görev yaptı.

Halil Kulak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız olarak Karaman Sarıveliler Belediye Başkan Adayı oldu.

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