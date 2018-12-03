Halil POLAT Ak Parti'den Midyat Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı

Yerel Seçimlere hazırlıklar ülke genelinde devam ediyor. Adalet Ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) 'de de Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığı için belirlenen sürenin bitimine az bir zaman kaldı. Son günlere yaklaşırken aday adaylarının başvuruları yoğun bir şekilde sürüyor.

Bugün Bir başvuru da Midyat Gençlik Derneği (MİGDER) Başkan Yardımcısı Ve Genç Müsiad Mardin Şubesi Başkan Yardımcısı Halil POLAT'tan geldi. POLAT,31 Mart 2019Tarihinde yapılacak Mahalli Ve İdari seçimlerindeAk Parti'den Midyat Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı oldu.

Sevenlerinden oluşan bir heyetle Ak Parti Midyat İlçe Başkanlığı'na gelen Halil POLAT, resmi evraklarını Ak Parti Midyat İlçe Siyasi ve Hukuki İşler başkanı Atilla YARIŞ'a teslim ederek Ak Parti Midyat İlçe Belediye Meclis Üyesi Aday adaylığı resmibaşvurusunu tamamladı.

Resmi başvurusunu tamamladıktan sonra bir süre Parti binasında kalan Polat, kendisiyle başvuruya gelen sevenlerine teşekkür ettikten sonra parti binasında hatıra fotoğraf çekip İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Adaylığı İle ilgili bir açıklama yapan Halil POLAT, Şunları söyledi :" Bugün uzun yıllardır hizmet ettiğim davamızın partisi olan, Ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyan Partimiz Ak Parti'den Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığı başvurumu yaptım. Bugün çekinmeden medeni cesaretle bir genç olarak aday adaylığı başvurumuzu yapabiliyorsak bu Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın bize verdiği güç sayesindedir. Ak parti belediyeleri halkın belediyeleridir. Bende bu halkın belediyelerinde hizmet etmek ve memleketimiz Midyat'ımızı daha iyi yerlere taşınmasına katkıda bulunmak için aday adaylığı başvurumu yaptım. Tüm Midyat'lıların destek ve duasını bekliyorum. Rabbim nasip ederse Midyat ile ilgili çok güzel projelere imza atacağız. Ayrım yapmadan elimizden gelenin en iyisiyle her kesime hizmet edeceğiz. "

Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda görev alan ve bir çok projeye koordinatörlük görevini yapan Halil POLAT aynı zamanda Ak Parti Mardin İl Gençlik Kolları Yönetim kurulu üyesi ve haber sitemiz www.midyatgazete.com 'un imtiyaz sahibi görevlerini de sürdürüyor. Ak Parti'de çeşitli görevler alan Halil POLAT,2006-20014 yılları arasında Ak Parti Midyat İlçe Gençlik Kolları Siyasi Ve Hukuki İşler Başkanı olarak ta görev yapmıştı.

Halil POLAT Kimdir ?

01.09.1989 yılında Mardin'in Midyat İlçesinde Dünya'ya geldim. Evli ve 2 çocuk babasıyım. İlk, Orta Ve Lise Eğitimimi Midyat'ta tamamladım. 2013 yılında Askerlik Görevimi 353.Kısa Dönem Jandarma Olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığında tamamladım. Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Bölümünden Mezun Oldum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldum. Mardin Artuklu Üniversitesinden Muhasebe Ve Finans alanında Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Halen Anadolu Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümünde eğitimime devam etmekteyim. İngilizce Ve Arapça bilmekteyim. Kişisel Gelişim, Yöneticilik, Muhasebe ve finansman, Girişimcilik, Emlak yönetimi, İşletme, vatandaşlık eğitimi v.b. alanlarda eğitim ve kurslara katıldım.2008 yılında haber sitesi www.midyatgazete.com 'u kurdum. Menak Tarım İnşaat Firmasında Mali Ve İdari İşler Müdürü olarak Çalıştım. 2015 yılında Ümit Ticaret Toptan Gıda işletmesini kurdum. Düzyol Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. firmasında Mali ve İdari İşler Müdürü olarak çalıştım. 2017 yılında Musad Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketini Kurdum. Halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı Görevini Yapmaktayım. Midyat Genç Kalemler Derneği'nde sırasıyla Muhasip, Başkan Yardımcısı Ve Dernek Başkanı Görevlerinde bulundum. Halen Midyat Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı, Mardin Genç Müsiad Eğitim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Mardin Yeşilay Cemiyeti Üyeliği ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelik görevlerim devam etmektedir. 2006-2014yılları arasında Ak parti Midyat İlçe Gençlik Kolları Siyasi Ve Hukuki İşler Başkanlığı Görevinde bulundum. Ak Parti Siyaset Akademisi eğitimlerine katıldım. Bazı Yerel Ve Genel Seçimlerde Ak Parti Sandık Yönetim Kurulu, Müşahitlik, Bina Sorumlusu, SKM Başkan Yardımcısı, aday danışmanlığı, SKM Sekreteri görevlerinde bulundum. Halen Ak Parti Mardin İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım.